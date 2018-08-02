Sivassspor'dan kombine sayacı
Yeni sezona 20 bin kombine hedefiyle yola çıkan Demir Grup Sivasspor, hedefe ulaşmak için resmi internet sitesine kombine sayacı koyarak taraftarları bilgilendiriyor.
Sivasspor'un resmi internet sitesinde yer alan sayaçta hedeflenen kombine, güncel satılan kombine ile hedefe kalan kombine sayısı yer alıyor. Kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar internet sitesini ziyaret ederek kombine satışındaki son durumu takip edebiliyor.
Sivasspor'un bu seneki kombine fiyatları ise şöyle:
Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Alt ve Üst Tüm Tribünler: 60 TL
Maraton Alt ve Üst C-D-E Tribün: 180 TL
Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Tribün: 120 TL
VIP B Üst Bayan Tribün: 60 TL
VIP E-B Alt Tribün: 600 TL
- 2.8.2018 09:55
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Eric Ayuk işi yattı!
Toplam 2
Yorum
Husnu Iste besiktasa gencbir yetenek gercekten iyiyse besiktas bunun ustesinden gelir
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Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi
Toplam 2
Yorum
BJKLİ Helal sana başkan gerçekten sağlı sollu herkesin takdirini topluyorsun umarım sen camiaya değil camia sana benzer
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Şenol Güneş: "İkisinden biri gidecek"
Toplam 4
Yorum
murat1903 ikisininde cehennemin dibine kadar yolu var
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