Sivassspor'dan kombine sayacı
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Sivassspor'dan kombine sayacı

    Sivassspor'dan kombine sayacı

    Yeni sezona 20 bin kombine hedefiyle yola çıkan Demir Grup , hedefe ulaşmak için resmi internet sitesine kombine sayacı koyarak taraftarları bilgilendiriyor.

    'un resmi internet sitesinde yer alan sayaçta hedeflenen kombine, güncel satılan kombine ile hedefe kalan kombine sayısı yer alıyor. Kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar internet sitesini ziyaret ederek kombine satışındaki son durumu takip edebiliyor.

    Sivasspor'un bu seneki kombine fiyatları ise şöyle:


    Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Alt ve Üst Tüm Tribünler: 60
    ve Üst C-D-E Tribün: 180
    ve Üst A-B-F-G Tribün: 120 TL
    B Üst Bayan Tribün: 60 TL
    E-B Alt Tribün: 600 TL

    1. 2.8.2018 09:55
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