Sivasspor'un resmi internet sitesinde yer alan sayaçta hedeflenen kombine, güncel satılan kombine ile hedefe kalan kombine sayısı yer alıyor. Kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar internet sitesini ziyaret ederek kombine satışındaki son durumu takip edebiliyor.



Sivasspor'un bu seneki kombine fiyatları ise şöyle:



Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası Alt ve Üst Tüm Tribünler: 60 TL

Maraton Alt ve Üst C-D-E Tribün: 180 TL

Maraton Alt ve Üst A-B-F-G Tribün: 120 TL

VIP B Üst Bayan Tribün: 60 TL

VIP E-B Alt Tribün: 600 TL