Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi çalışmalar Sivas'ta sürecek – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'un Bolu kampı sona erdi çalışmalar Sivas'ta sürecek

    Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi çalışmalar Sivas'ta sürecek

    takımlarından Demir Grup 'un Bolu'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre 12 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu beldesinde toplanan , kamp süresince günde çift antrenman yaptı.

    Yeni sezona yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Spor Tesisleri'nde son çalışmasını yaparak 17 günlük Bolu kampını tamamladı.

    Kamp süresince 4 hazırlık maçı yapan Sivasspor, ilk hazırlık maçında İran temsilcisi Traktör Sazi ile 1-1 berabere kaldı, ikinci karşılaşmada Azerbaycan ekibi Sebail'i 2-1 mağlup etti. Üçüncü hazırlık müsabakasında Boluspor'a 3-1 yenilen Sivas ekibi, son hazırlık maçında ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Hazırlık maçlarında, Mert Hakan Yandaş 3, Arouna Kone, Paul Papp ve Zoro Cyriac birer kez gol sevinci yaşadı.

    Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.

    Demir Grup Sivasspor, ligin 1. haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek.

    1. 28.7.2018 09:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi çalışmalar Sivas'ta sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN