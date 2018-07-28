Sivasspor’da durmak yok
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Futbolcuların bir bölümü havuzda kuvvet çalışması yaparken, diğer grup ise fitness salonunda idman yaptı. Kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şayal Vural ve Sergio Rochet ise kaleci antrenörü Özden Öngün yönetiminde takımdan ayrı olarak sahada çalıştı.
- 28.7.2018
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
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