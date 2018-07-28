Sivasspor’da durmak yok – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’da durmak yok

    Sivasspor’da durmak yok

    , hazırlıklarını 'da sürdürüyor.

    , hazırlıklarını 'da sürdürüyor. Futbolcuların bir bölümü havuzda kuvvet çalışması yaparken, diğer grup ise fitness salonunda idman yaptı. Kaleciler , Ali Şayal Vural ve Sergio Rochet ise kaleci antrenörü Özden Öngün yönetiminde takımdan ayrı olarak sahada çalıştı.

    1. 28.7.2018
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