Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Futbolcuların bir bölümü havuzda kuvvet çalışması yaparken, diğer grup ise fitness salonunda idman yaptı. Kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şayal Vural ve Sergio Rochet ise kaleci antrenörü Özden Öngün yönetiminde takımdan ayrı olarak sahada çalıştı.