Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    'da hazırlıkları

    Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

    takımlarından Demir Grup , hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Karacasu beldesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını konakladığı otelin havuzunda gerçekleştirdi.

    Futbolcuların bir bölümü su içinde kuvvet çalışması yaparken, diğer bir gruptaki oyuncular ise fitness salonunda idman yaptı.

    Kaleciler , Ali Şaşal Vural ve Sergio Rochet de kaleci antrenörü Özden Öngün nezaretinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

    Demir Grup , hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.


    1. 27.7.2018 12:49
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