Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Karacasu beldesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını konakladığı otelin havuzunda gerçekleştirdi.

Futbolcuların bir bölümü su içinde kuvvet çalışması yaparken, diğer bir gruptaki oyuncular ise fitness salonunda idman yaptı.

Kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ve Sergio Rochet de kaleci antrenörü Özden Öngün nezaretinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.