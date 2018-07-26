..Ve karşınızda son Yiğido – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    ..Ve karşınızda son Yiğido

    ..Ve karşınızda son Yiğido
    Transferde ince eleyin sık dokuyan Sivas, Barcelonalı yıldız Douglas'a dün imza attırdı. Brezilyalı sağ bek, başkan 'ın 'daki ofisinde düzenlenen törende bir senelik kiralık sözleşmeye imza attı. 20 numaralı formayı giyecek olan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir maceraya hazırım ve önceki takımlarımda olduğu gibi burada da elimden geleni yapacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Bu arada kırmızı-beyazlılar, 'la da dün 2 senelik sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, takımın 'daki kampına katıldı.
    1. 26.7.2018
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