..Ve karşınızda son Yiğido
Transferde ince eleyin sık dokuyan Sivas, Barcelonalı yıldız Douglas'a dün imza attırdı. Brezilyalı sağ bek, başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde düzenlenen törende bir senelik kiralık sözleşmeye imza attı. 20 numaralı formayı giyecek olan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeni bir maceraya hazırım ve önceki takımlarımda olduğu gibi burada da elimden geleni yapacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Bu arada kırmızı-beyazlılar, Aydın Karabulut'la da dün 2 senelik sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, takımın Bolu'daki kampına katıldı.
- 26.7.2018
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