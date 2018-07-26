Sivasspor, kuvvet çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Demir Grup Sivasspor'da futbolcular salonda yaptığı çalışma ile hazırlıklarını devam ettirdi.
Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip kampta on dördüncü günü geride bıraktı. Sabah antrenman yapan futbolcular akşam ise kamp yapılan otelin fitness salonunda çalıştı. Futbolcular salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.
- 26.7.2018 09:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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