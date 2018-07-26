Sivasspor, kuvvet çalıştı
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    , kuvvet çalıştı

    Sivasspor, kuvvet çalıştı

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren Demir Grup 'da futbolcular salonda yaptığı çalışma ile hazırlıklarını devam ettirdi.

    'nun Karacasu Beldesi'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip kampta on dördüncü günü geride bıraktı. Sabah antrenman yapan futbolcular akşam ise kamp yapılan otelin fitness salonunda çalıştı. Futbolcular salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.
    1. 26.7.2018 09:39
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