Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Eskişehirspor ile Karaçayır Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Sivasspor'un gollerini Paul Papp ve Cyriac atarken, Eskişehirspor'un gollerini ise Kamal Issah ve Jesse Sekidika kaydetti.