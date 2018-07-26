Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 2 - Eskişehirspor: 2
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan Eskişehirspor ile Karaçayır Spor Kompleksi'nde karşılaştı.
Sivasspor'un gollerini Paul Papp ve Cyriac atarken, Eskişehirspor'un gollerini ise Kamal Issah ve Jesse Sekidika kaydetti.
- 26.7.2018 18:56
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