Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 2 - Eskişehirspor: 2 – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Hazırlık maçı: 2 - : 2

    Hazırlık maçı: Demir Grup Sivasspor: 2 - Eskişehirspor: 2

    Spor ekiplerinden hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden ile 2-2 berabere kaldı.

    Yeni sezon hazırlıklarını 'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, 'nda bulunan bir otelde kamp yapan ile Karaçayır Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

    Sivasspor'un gollerini Paul Papp ve Cyriac atarken, Eskişehirspor'un gollerini ise Kamal Issah ve Jesse Sekidika kaydetti.

    1. 26.7.2018 18:56
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