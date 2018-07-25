Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    da hazırlıkları

    <a href="/index/demir-grup-sivasspor?id=57dfde3e-314e-4f16-b111-0732e677a01a" class="" rel="tag">Demir Grup Sivasspor'</a>da <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları

    hazırlıklarına 'da devam ediyor.

    hazırlıklarına 'nun Karacasu Beldesi'nde devam eden kırmızı-beyazlı ekip kampta on üçüncü günü geride bıraktı.Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
    Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
    1. 25.7.2018 11:11
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