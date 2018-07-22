Sivasspor'da Douglas heyecanı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'da Douglas heyecanı

    Sivasspor'da Douglas heyecanı

    Kırmızı-beyazlıların ’nın sağ bekini 1 yıllığına kiraladığı iddia edildi

    SİVASSPOR yeni sezon öncesi harekatına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce kiralık oynattığı Rybalka ile 3 senelik sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlıların bonservisi 'da olan Douglas'ı da kiraladığı iddia edildi. Barça'da şans bulamayan ve geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi 'da kiralık tamamlayan 27 yaşındaki sağ bekin de 'a gelmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Bu transferin birkaç gün içinde resmiyete dökülmesi beklenirken, yıldız oyuncunun bir seneliğine kiralanacağı öğrenildi. Barcelona'nın 2014-15 öncesi 4 milyon euro'ya transfer ettiği Douglas, Katalan ekibinde 2 sezon boyunca 8 resmi karşılaşmada şans buldu.
    1. 22.7.2018
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