Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren idmanda, kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ve Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda, Sivasspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Serhiy Rybalka da yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.