Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

    Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

    takımlarından Demir Grup , hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör yönetiminde çalıştı.

    Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

    Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren idmanda, kaleciler , Ali Şaşal Vural ve Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

    Antrenmanda, 'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Serhiy Rybalka da yer aldı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 21.7.2018 15:49
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