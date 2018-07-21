Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.
Dayanıklılık çalışmasıyla sona eren idmanda, kaleciler Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural ve Sergio Rochet, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmanda, Sivasspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı Serhiy Rybalka da yer aldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 21.7.2018 15:49
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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