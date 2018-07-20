Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan takımını yendi
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    hazırlık maçında takımını yendi

    Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan takımını yendi

    Demir Grup , çalışmaları kapsamında 'ın Sebail takımıyla yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

    ikinci etap kamp çalışmalarını 'nun Karacasu Beldesi'nde sürdüren Demir Grup , kamptaki ikinci hazırlık maçında ekibi Sebail ile karşılaştı. Sergio Rochet, Paul Papp, Carl Medjani, Vitaly Dyakov, Uğur Çiftçi, , Delvin N'Dinga, Robinho, , Emre Kılınç ve 11'i ile sahaya çıkan kırmızı-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmayı başardı.

    Sivasspor'un gollerini Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç atarken, Sebail'in tek golünü ise ikinci yarıda penaltıdan Agabala Ramazanov kaydetti.
    Mücadeleyi Sivasspor As Başkanı Faruk Taşseten, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve taraftarlar takip etti.

    1. 20.7.2018 10:54
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