Robinho’dan çiftetelli şov

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, her geçen gün Türkiye'ye daha çok alıştığını ortaya koyduğu sürpriz hareketlerle gösteriyor. Dünyaca ünlü futbol starının takım arkadaşı Arouna Kone ile birlikte Hakan Arslan'ın 30'uncu doğum gününde çiftetelli oynadığı görüntüler büyük ilgi gördü. Robinho; Kone ve Mert Hakan'la karşılıklı çiftetelli oynarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. Teknik direktör Tamer Tuna, daha önce hakkında transfer iddiaları çıkan 34 yaşındaki yıldız için, Sivas'ta çok mutlu olduğunu söylemişti.