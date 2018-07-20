Robinho’dan çiftetelli şov – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Robinho’dan çiftetelli şov

    Robinho’dan çiftetelli şov

    'un Brezilyalı yıldızı Robinho, her geçen gün 'ye daha çok alıştığını ortaya koyduğu sürpriz hareketlerle gösteriyor.

    'un Brezilyalı yıldızı Robinho, her geçen gün 'ye daha çok alıştığını ortaya koyduğu sürpriz hareketlerle gösteriyor. Dünyaca ünlü futbol starının takım arkadaşı ile birlikte 'ın 30'uncu doğum gününde çiftetelli oynadığı görüntüler gördü. Robinho; Kone ve Mert Hakan'la karşılıklı çiftetelli oynarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. Teknik direktör , daha önce hakkında transfer iddiaları çıkan 34 yaşındaki yıldız için, Sivas'ta çok mutlu olduğunu söylemişti.

    1. 20.7.2018
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