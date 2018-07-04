Demir Grup Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    da sağlık kontrolleri sürüyor

    Demir Grup Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor

    Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspar'da ile futbolcular Robinho ve sağlık kontrolünden geçirildi.

    da sezon öncesi yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda , Yardımcı Antrenör Tahsin Tam ile futbolcular Brezilyalı Robinho ve , sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

    1. 4.7.2018 15:44
    2. Güncelleme: 4.7.2018 15:44
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