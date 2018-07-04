Demir Grup Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspar'da Teknik Direktör Tamer Tuna ile futbolcular Robinho ve Muhammet Demir sağlık kontrolünden geçirildi.
Demir Grup Sivasspor'da sezon öncesi yapılan sağlık kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda Teknik Direktör Tamer Tuna, Yardımcı Antrenör Tahsin Tam ile futbolcular Brezilyalı Robinho ve Muhammet Demir, sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleri ile başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.
- 4.7.2018 15:44
- Güncelleme: 4.7.2018 15:44
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 14
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Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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