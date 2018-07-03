Tamer Tuna: "Sivasspor'da daha iyi bir sezon yaşamak için buradayım"
Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, daha iyi bir sezon geçirmek için Sivas’ta olduğunu ve Sivas’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor Tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada hazırlıkları devam eden sezonu değerlendiren Tuna, iyi bir sezon geçirmek için Sivas'ta olduğunu belirtip, "Burada en önemli şey, burada bulunup, bu bütünün bir parçası olup, bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirip, bu sezonu, hem Sivaslıların hem de futbolu daha da geliştirip iyi seviyeye taşıyarak ilerlemek istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnancım yüksek. Hem çalıştığım ekiple ilgili inancım tam. Taraftara olan inancım tam. Çünkü, bağlılıklarını, sıcaklıklarını ve etkileşimlerini gördüm. Daha da iyi bir sezon yaşamak için buradayım. Umarım bunu da gerçekleştiririz" dedi.
"KADROMUZUN YETERLİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"
Tuna, kadrolarının yeterli olmadığının farkında olduğunu ifade edip, "Uğur ve Erdoğan'ın dışındaki mevkilerde düşündüğümüz oyuncuları takip ediyoruz. Görüşmelerimiz de oldu. Ancak şu anda somut bir gelişme yok. Çünkü çok sabırla ve itina ile adımlar atıyoruz. Çok oyuncu var. Ama hem takım yapısı ile hem ekonomisine uygun, ekonomi derken ucuz ve bahalıyı kastetmiyorum. Bizim bütçemiz yapmayı düşündüğümüz transferler için yeterli. Bu konuda çok iyi bir düzeydeyiz. Uygun şartlarda istediğimiz oyuncular olursa; sağ bek, sağ kanat, orta saha ve stoper bölgesinde çalışmalarımız var. Kamp sürecinden neler gelişir, şu an 19 oyuncu ile antrenman yapıyoruz. Üç kalecimiz var içlerinde. Kadronun şu an yeterli olmadığını biliyoruz. 4-5 oyuncu takviye planımız var" dedi.
DÜNYA KUPASINI DEĞERLENDİRDİ
Dünya kupası maçlarını değerlendiren Tuna, "Dünya kupasından bize öneriler çok oyuncu var. Bunlar menajerler tarafından birçok takıma da öneriliyor. Ben de Dünya kupasını izliyorum. Oyun anlayışı olarak bazı değişimler olabiliyor. Dizilişlere göre ayrılan takımlar var ama Dünya kupasında topa sahip olan takımların sonuç almada biraz daha zorlandığını, dörtlü dizilişte savunmaya oynayan, önde disipline olan takımların onları zorlayabildiğini, alan bırakılmadığında etkili oyuncuların dahi bunları bulup kullanmada zorlandığı bir Dünya kupası maçları izliyoruz" şeklinde konuştu.
- 3.7.2018 18:57
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ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Tamer Tuna: "Sivasspor'da daha iyi bir sezon yaşamak için buradayım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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