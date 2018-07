Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız"

Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Tamer Tuna, basın ile bir araya geldi. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tuna, Demir Grup Sivasspor'da görev almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kulübün yapısını iyi bildiğini kaydeden Tuna, daha iyi işler yapmak için Sivas'a geldiklerini belirtti.



4 sene önce de Demir Grup Sivasspor'da görev yaptığını hatırlatan Tuna, "Sergen hoca ile bilirkte başarılı da bir sezon geçirdik. Demir Grup Sivasspor'un yapısını ve organizasyonu iyi bilen bir teknik direktörüm. Burada işimi kolaylaştıran bir yapı var. Daha da geliştirilmesi gereken yönlerle alakalı adımlar atacağız. Bu konuda Sivasspor'un ligde çok önemli bir yeri var. Hem bütçe anlamında, hem planlama anlamında, hem oyuncuların, hem de gelenler ve gidenlerin ekonomik durumu anlamında buradaki oyunculara karşı sorumluluklarını yerine getiren bir anlayış olduğu için oyunculardan istediklerimizi daha kolay alıyoruz. Burada bütünün bir parçası olarak bize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Hem ekibime, hem buradaki anlayışa, hem de taraftara inancım çok yüksek. Daha iyi sezonlar yaşamak için buradayız. Bunu da gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



"TRANSFERDE SABIRLIYIZ"

Transferde sabırla ve itinayla hareket ettiklerini belirten Tuna "Görüşmelerimiz de oldu ancak somut bir gelişme yok şu anda. Çok oyuncu var. Ayırdığımız bir bütçe var. Bu bütçe de açıkçası yeterli. Bunla alakalı da çok iyi düzeydeyiz. Uygun şartlarda istediğimiz oyuncular da olursa; sağ bek, sağ kanat, orta saha ve olursa stoper bölgesinde bu çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili adımlar atıyoruz. Tabii ki kamp süresinde ne gelişir bilmiyoruz. 4-5 takviye düşünüyoruz. Geçen seneden iskeleti olan ve karakteri iyi olan bir takımla beraberiz. Böyle bir oyuncu kadromuz var. Takımımıza katkı sağlayan iyi oyuncuları kadromuza katacağız" diye konuştu.



"ÇOK İYİ BİR SİVASSPOR İZLETECEĞİZ"

Önümüzdeki sene çok iyi bir Sivasspor seyrettireceğini ifade eden Tuna "Hedef takımla ilgili. İçinde bulunduğumuz durumu iyi tespit etmemiz lazım. Kendi beklentilerimizi iyi anlamamız lazım ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Geçen sene Süper Lig'de elde edilen 7'ncilik önemli bir başarıdır. Samet Hoca ve ekibini tebrik etmek lazım. Hedef olarak oyunumuzu geliştirip daha da iyisini geliştirerek seneye çok daha iyi bir Sivasspor izlettireceğime eminim. Her maçı kazanabilecek bir takım olacak sahada" dedi.



Geçen sene kadroda yer alan Rybalka ve Saivet'in takımdaki durumlarının sorulması üzerine Tuna şu cevabı verdi: "İki oyuncunun da burayı çok kabullendiğini ve istediklerini biliyorum. Kendi fikrimi söyledim. Bu süreç sabırlı ve çok tutarlı olunması gereken bir süreç. Önemli olan eksik yönlerimizi bir an önce tamamlamak. Onlar tamamlandıktan sonra diğer adımlara geçmek istiyoruz. Listemizde başka oyuncular da var. Sivasspor her maçını kazanma odaklı oynayan ve bunu rakiplerine ve taraftarına hissettirecek şekilde sahada olacak. Başarı oldukça taraftarımız haz alacak. 12-27 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da 4 tane hazırlık maçı planladık. 2 tane de Ankara'da TSYD Kupası'nda maç oynayacağız."