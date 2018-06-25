Sivassporlu Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da kulüp tesislerinde yeni sezon için topbaşı yapacak Demir Grup Sivasspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri başladı.
Takım kaptanı Ziya Erdal, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde birtakım sağlık testlerine tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Ziya Erdal, efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayene edildi. Ziya'nın sağlık kontrolleri, ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.
- 25.6.2018 13:16
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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Jose Sosa'ya sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
ged 61 dünya kupasında tekmeye kafa sokan, mücadele eden,hırstan kendini parçalayan yıldızları gördükce bu sosa gibi ruhsuzları tabiki gönderelim..
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