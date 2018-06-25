Sivassporlu Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    Sivassporlu , sağlık kontrolünden geçti

    Sivassporlu <a href="/index/ziya-erdal?id=ac3bf1c5-c0b5-4d39-8667-fc6f9a1cab39" class="" rel="tag">Ziya Erdal</a>, sağlık kontrolünden geçti

    ekiplerinden un savunma oyuncusu , sağlık kontrolünden geçti.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da kulüp tesislerinde yeni sezon için topbaşı yapacak da futbolcuların sağlık kontrolleri başladı.

    Takım kaptanı , kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde birtakım sağlık testlerine tabi tutuldu.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan , efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayene edildi. Ziya'nın sağlık kontrolleri, ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

    1. 25.6.2018 13:16
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