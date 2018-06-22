Uğur Çiftçi Yiğido oldu!
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    Uğur Çiftçi Sivasspor'da

    Demir Grup , geçen sezon 'nde forma giyen 'yi kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir Grup 'un yeni transferi , Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

    İlk olarak kan tetkikleri yapılan Uğur, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi, akciğer ve efor testleri yapıldı.

    Uğur, Sivasspor Kulübü Başkanı 'ın İstanbul'daki ofisine geçerek 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Sivaslı olan 26 yaşındaki Uğur Çiftçi, futbola 2006'da altyapısında başladı ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçirdi.

    Defansın solunda görev yapan Uğur, kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı ve bir kez de A formasını giydi.


    1. 22.6.2018 14:55
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