Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Uğur Çiftçi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Uğur Çiftçi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan Uğur, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi, akciğer ve efor testleri yapıldı.
Uğur, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisine geçerek 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sivaslı olan 26 yaşındaki Uğur Çiftçi, futbola 2006'da Gençlerbirliği altyapısında başladı ve kariyerinin önemli bir kısmını burada geçirdi.
Defansın solunda görev yapan Uğur, kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı ve bir kez de A Milli Takım formasını giydi.
- 22.6.2018 14:55
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
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Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
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ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
Uğur Çiftçi Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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