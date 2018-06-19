Sivasspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

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    ekiplerinden Demir Grup 'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti.

    Kırmızı-beyazlı ekibin Altınordu'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu , Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

    , ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Yeşilyurt'un sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
    1. 19.6.2018 14:21
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