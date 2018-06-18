Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor'da – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    öncesinde çalışmalarını hızlandıran , 'u kadrosuna dahil etti.

    için teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Altınordu'da forma giyen ile anlaştı. Kulüp Başkanı 'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcu kendisini kırmızı-beyazlı formaya bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

    6 Kasım 1993'te Almanya'nın Euskirchen kentinde dünyaya gelen Erdoğan, 2014 yılında Altınordu'ya olarak Türkiye macerasına başladı. 4 sezon boyunca İzmir ekibinin formasını giyen genç futbolcu 116 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı. 1,78 boyundaki futbolcu orta sahanın solunda görev yapıyor.
    1. 18.6.2018 13:21
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