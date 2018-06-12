Sivasspor’da Aydın hamlesi – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    ’da Aydın hamlesi

    Sivasspor’da Aydın hamlesi
    Avrupa hedefine ulaşamayan , gelecek yılın kadrosu için çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlılar, listesinde yer alan isimlerden ilk olarak geçtiğimiz sezonu 'nde tamamlayan 'la temaslarını hızlandırdı. 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi halen Gençlerbirliği'nde.
    1. 12.6.2018
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