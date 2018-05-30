Sivasspor’da Tamer Tuna sürprizi – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da sürprizi

    Sivasspor’da Tamer Tuna sürprizi

    Samet Aybaba'yla yolları ayıran , 'yle başarılı bir sezon geçiren ancak ekibiyle anlaşamayıp veda eden ile el sıkıştı.

    Kırmızı-beyazlılar, başarılı çalıştırıcıyla prensip anlaşması sağladı. Başkan Vekili Erdal Sarılar, " önümüzdeki günlerde Sivas'a gelerek 1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak" bilgisini verdi. Tamer Tuna, 2014 yılında Sivasspor'un teknik direktörü olan 'ın yardımcılığını yapmıştı.
    1. 30.5.2018
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