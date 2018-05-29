Tamer Tuna Sivasspor ile anlaştı – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ile anlaştı

    Tamer Tuna Sivasspor ile anlaştı

    Demir Grup ile 1 sezonluk prensip anlaşmasına vardı.

    Demir Grup 'da dönemi başlıyor. Yiğidolar genç teknik adam ile 1 yıllığına anlaştı.

    Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.

    Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
    1. 29.5.2018 11:51
    2. Güncelleme: 29.5.2018 12:32
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