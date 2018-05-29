Tamer Tuna Sivasspor ile anlaştı
Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna ile 1 sezonluk prensip anlaşmasına vardı.
Demir Grup Sivasspor'da Tamer Tuna dönemi başlıyor. Yiğidolar genç teknik adam ile 1 yıllığına anlaştı.
Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.
Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
Sezon sonunda Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sivasspor Göztepe'den ayrılan ve ismi Trabzonspor ile anılan Tamer Tuna ile anlaştı.
Tamer Tuna Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığının ardından geçen sezonu Göztepe'de geçirmiş ve sezonu 6. sırada tamamlamıştı.
- 29.5.2018 11:51
- Güncelleme: 29.5.2018 12:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Tamer Tuna Sivasspor ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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