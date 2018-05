Sivasspor'da flaş istifa!

Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Sivasspor'da istifa depremi yaşanıyor. Teknik direktör Samet Aybaba istifa etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı. Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" sözüyle veda eden Aybaba, "Sivasspor'daki görevimin sonuna geldim" ifadelerini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olan Sivasspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşmanın ardından konuştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Aybaba, "Bugün özel bir bayram. Atamızı hasretle anıyoruz, onu çok özlüyoruz. Ben çok özlüyorum. Yaptığı her şeyi özlüyorum. Böyle kıymetli değerli saymak ve anlamak lazım" dedi.



Maçla ilgili konuşan Aybaba, "Kırmızı karta kadar bir oyun var, kırmızı kart sonrası başka bir oyun var. Rakipte kaliteli oyuncular var. Stadyumda baskı var. Sezon bitti, rahat rahat konuşabiliriz. Penaltıydı, taçtı, bunları takip etmiyorum. Oyun bütünlüğüne bakmak lazım. Hakemler her zaman futbolun içinde kalmalı. Oyunculara bakmadan, statlara bakmadan. Bu kadar kaliteli oyuncular getiriyoruz. Futbolun ekonomisi gelişiyor diyorlar ama ben pek göremiyorum bunu. Bizim takım oyuncusuna farklı bir bakış, rakip oyunculara farklı bakışlar var. Bu maçla ilgili söylemiyorum. Sezonun geneliyle ilgili konuşuyorum. Bu takımı 6. hafta kurduk, çok geç kurduk. 1. Lig'den ve 2. Lig'den oyuncularımız var. İnanılmazı başardık. Başkanımız ve kulübümüz bu kulübü çok doğru yönetiyor. Sivas Valisi'ne teşekkür ediyorum. Sadece ekonomik durumlar değil, diğer durumlar için de bunları söylemek lazım. Aşık Veysel'in çok güzel bir lafı var, onu söylemek istiyorum: "Dostlar beni hatırlasın" ifadelerini kullandı.



"Bu hafta içi görüşmelerimiz olacak"



Sivasspor'la görüşüp, yola devam edemeyeceklerini anladıklarını söyleyen Samet Aybaba, "Mukavelem bitti benim Sivasspor'la. 1. Lig'de 9 hafta kala geldik, şampiyon olup buraya geldik. Ama bunlar görülmedi. Çok fazla konuşmadık. Trabzonspor'la bir görüşmem olmadı. Ama önümüzdeki hafta içinde bazı kulüplerle görüşmelerim olacaktır. Bakacağız. Nereye katkımız olacağını düşünerek hareket edeceğiz. Hep futbolun içinde kalacağız. Hiç yere yatmadık, topu dışarıda tutmadık. Son dakikalarda öyle goller yedik ki gülersiniz. Puanlarımızın hepsi hakkıyla alınan puanlardır. Arkadaşlarımdan da ricam, lütfen bunları öğretelim, yere yatan oyuncuyu cezalandıralım. Hızlandıranı da ödüllendirelim" diyerek önümüzdeki sezon Sivasspor'un başında olmayacağını açıkladı.