Robinho’ya Katar teklifi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’ya teklifi

    Robinho’ya Katar teklifi
    'ta 'ya transfer teklifi var. Brezilyalı golcüye 'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Takımla 1 yıl daha kontratı bulunan 34 yaşındaki ünlü yıldızın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 19.5.2018
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