Samet Aybaba: "İyi bir sezon geçirdik" – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    : "İyi bir sezon geçirdik"

    Samet Aybaba: "İyi bir sezon geçirdik"

    , maçı sonrası futbolcuların performansından memnun olduğunu belirterek takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

    'in 33. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalan da karşılaşma sonrası Teknik Direktör müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, "Biz futbol takımıyız gördüğünüz gibi maalesef oyunu tutmayı başaramıyoruz. Hep öne oynamak hep coşkulu oynamak istiyoruz. Topu tutmamız gerektiği yerde topu tutmuyoruz. Hızlı hücum yapmaya çalışıyoruz. Futbol bu bazı pozisyonlar var affedilmiyor. Daha farklı öne geçeceğimiz pozisyonlar da oldu ama başaramadık. Oyuncularımın iç saha performansından çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadromuzla 49 puana geldik. Daha 1 maçımız var. Gerçekten bizi destekleyenlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Bu takıma saygı duymak lazım" dedi.
    Aybaba, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine gelecek hafta oynanacak olan maçının ardından yönetim ile görüşeceğini söyledi.
    Aybaba, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü'de kutladı.
    1. 13.5.2018 22:07
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