Samet Aybaba: "İyi bir sezon geçirdik"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası futbolcuların performansından memnun olduğunu belirterek takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.
Aybaba, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının ardından yönetim ile görüşeceğini söyledi.
Aybaba, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü'de kutladı.
- 13.5.2018 22:07
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Samet Aybaba: "İyi bir sezon geçirdik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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