Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları

    Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Demir Grup , 'in 33. haftasında ile yapacakları maçı kazanarak sezonu taçlandırmak istediklerini söyledi.

    Aybaba, kulüp tesislerindeki idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iç sahada sezonun son maçına çıkacaklarını belirtti.

    Oluşturdukları kadronun adına çok iyi şeyler yaptığını aktaran Aybaba, "Oyun bu kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Oyuncularımız bu son maçta bir teşekkürü hak ediyor diye düşünüyorum. Bütün Sivaslıları bu maça davet ediyorum. Hiç olmazsa sezonun veda maçında iyi bir futbol yansıtalım. Hep birlikte, yaptığımız işleri kutlayalım." diye konuştu.

    , maçının zor olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

    "Rakibimizin küme düşmeyle ilgili sorunu var. Böyle maçlar zor olur. Aynı direnci göstermemiz, aynı mücadeleyi yapmamız, onlardan çok koşmalıyız. Seyircimizin önündeki son maçta sezonu taçlandırmamız lazım."

    Bir basın mensubunun, sosyal medyada yeni sezonda ile bir yıllık daha anlaşma yapacağı yönünde çıkan haberleri sorması üzerine ise Aybaba, "Doğruluk payı yok. Önümüzdeki haftadaki son maçtan sonra oturup bir karar veririz." ifadelerini kullandı.

    ANTRENMAN
    Teknik direktör Aybaba yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koordinasyon çalışmasıyla başladı.

    Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti.

    İdmana, Rus oyuncu Vitaly Dyakov katılamadı.

    1. 10.5.2018 13:07
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