Sivasspor Erdoğan’ı kaptı
Ligin flaş ekibi Sivas, ilk transferini gerçekleştirdi.
Ligin flaş ekibi Sivas, ilk transferini gerçekleştirdi. Yiğido'nun, Altınordu'yla kontratı biten genç yeteneklerden Erdoğan Yeşilyurt'la ön protokol yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki başarılı sol kanat 4 yıldır oynadığı İzmir ekibinde bu sezon oynadığı 31 maçta, 7 kez ağları havalandırdı.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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