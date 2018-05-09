Sivasspor Erdoğan’ı kaptı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Erdoğan’ı kaptı

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> Erdoğan’ı kaptı

    Ligin flaş ekibi Sivas, ilk transferini gerçekleştirdi.

    Ligin flaş ekibi Sivas, ilk transferini gerçekleştirdi. Yiğido'nun, Altınordu'yla kontratı biten genç yeteneklerden Erdoğan Yeşilyurt'la ön protokol yaptığı öğrenildi. 24 yaşındaki başarılı sol kanat 4 yıldır oynadığı ekibinde bu sezon oynadığı 31 maçta, 7 kez ağları havalandırdı.

    1. 9.5.2018
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