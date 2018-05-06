Sivasspor’dan suç duyurusu – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ’dan suç duyurusu

    Sivasspor’dan suç duyurusu
    , maçının ardından kulübü zan altında bırakmaya yönelik paylaşım yapanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Bildiride "Kulübümüzü, takımımızı, hocamızı zan altında bırakma amacıyla paylaşımlar yapıldığından haberdar olduk. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.
    1. 6.5.2018
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