Sivasspor'dan sosyal medya tepkisi
Spor Toto Süper Lig'in ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir maçı sonrası sosyal medyada kulüp aleyhine yazılan yazılara tepki göstererek, "Klavye gerisinde, sanal ortamda yapılanların sorumluluk doğurmayacağını düşünen kişiler hakkında yasal işlemler tarafımızca başlatılmıştır" denildi.
Dün ligin 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak rakibine şampiyonluk yolunda yara aldıran Demir Grup Sivasspor kulübün resmi internet sitesin yaptığı açıklamada sosyal medya hesaplarından kulüp aleyhine yapılan paylaşımlara tepki gösterilerek şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile oynadığımız müsabakanın bitiminde ve hatta henüz müsabaka devam ederken sosyal medya mecraları üzerinden kulübümüzü, takımımızı, teknik direktörümüzü zan altında bırakma amacına matuf birtakım paylaşımlar yapıldığından üzülerek haberdar olduk. Klavye gerisinde, sanal ortamda yapılanların sorumluluk doğurmayacağını düşünen kişiler hakkında yasal işlemler tarafımızca başlatılmıştır. Bir şehri, bir takımı, bir insanı fütursuzca zan altında bırakanların Türk yargısının karşısına çıktıklarında, her zaman olduğu gibi yine, 'Ben onu kastetmedim', 'Ben öyle demek istemedim', 'Art niyetli değildim' gibi savunmalarda bulunacaklarından tereddüdümüz yoktur. Bu ikiyüzlülükleri de zamanı geldiğinde kamuoyu ile tarafımızdan paylaşılacaktır. Aslında hiçbir ahlaki değere haiz olmayan kişilerin, spor ahlakı çerçevesinde müsabakanın son anlarında atılan beraberlik golünden sonra teknik direktörümüzün rakibi ve taraftarlarını tahrik eder şekilde spora, spor adamlığına yakışmayacak tavırlar sergilemesini beklemeleri de doğaldır. Onlardan farklı olarak Sivas halkı, Sivasspor Kulübü, Sivasspor Kulübü futbolcuları, teknik adamı ve teknik heyeti ahlaklı ve vakurdur. Sivasspor bir değerdir, hak edilmiş bu değere yapılan her türlü haksız saldırı için Türk yargısı önünde gerekli işlemler yapılacaktır."
"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile oynadığımız müsabakanın bitiminde ve hatta henüz müsabaka devam ederken sosyal medya mecraları üzerinden kulübümüzü, takımımızı, teknik direktörümüzü zan altında bırakma amacına matuf birtakım paylaşımlar yapıldığından üzülerek haberdar olduk. Klavye gerisinde, sanal ortamda yapılanların sorumluluk doğurmayacağını düşünen kişiler hakkında yasal işlemler tarafımızca başlatılmıştır. Bir şehri, bir takımı, bir insanı fütursuzca zan altında bırakanların Türk yargısının karşısına çıktıklarında, her zaman olduğu gibi yine, 'Ben onu kastetmedim', 'Ben öyle demek istemedim', 'Art niyetli değildim' gibi savunmalarda bulunacaklarından tereddüdümüz yoktur. Bu ikiyüzlülükleri de zamanı geldiğinde kamuoyu ile tarafımızdan paylaşılacaktır. Aslında hiçbir ahlaki değere haiz olmayan kişilerin, spor ahlakı çerçevesinde müsabakanın son anlarında atılan beraberlik golünden sonra teknik direktörümüzün rakibi ve taraftarlarını tahrik eder şekilde spora, spor adamlığına yakışmayacak tavırlar sergilemesini beklemeleri de doğaldır. Onlardan farklı olarak Sivas halkı, Sivasspor Kulübü, Sivasspor Kulübü futbolcuları, teknik adamı ve teknik heyeti ahlaklı ve vakurdur. Sivasspor bir değerdir, hak edilmiş bu değere yapılan her türlü haksız saldırı için Türk yargısı önünde gerekli işlemler yapılacaktır."
- 5.5.2018 16:06
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