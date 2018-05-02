Samet Aybaba: "Kalitenizi gösterin"
Samet Aybaba, “Bundan sonraki neticeler, oyuncuların ismini, kalitesini, ön plana çıkaracaktır. Çok istekli ve coşkulular, inşallah başaracağız” dedi.
FUTBOLUN İÇİNDE KALACAĞIZ
Şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir'in durumuyla ilgilenmediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Her rakibe karşı, aynı sistem ve düşüncede, çirkinliğe bulaşmadan, futbolun içinde kalarak oynamaya çalışıyoruz. Öyle bir takımız zaten. Bundan sonra alınacak neticeler, oyuncularımızın isimlerini, kalitelerini, daha çok ön plana çıkaracaktır. Onlar da çok istekli, coşkulu, inşallah bunu başaracağız" diye iddialı konuştu.
ROBİNHO'DAN SELAMUNALEYKÜM
Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Sivas'ta idman öncesi genç taraftarlar futbolculara forma imzalatarak, fotoğraf çektirdi. Yiğido'nun Brezilyalı yıldızı Robinho'nun ise taraftarları, "Selamunaleyküm" şeklinde selamlaması neşeli anlara sahne oldu.
RUS STOPER DYAKOV KATILMADI
Sivasspor'un Başakşehir karşılaşması hazırlıklarına sakatlığı süren Rus stoper Vitali Dyakov katılmadı.
- 2.5.2018
- Hıncal Uluç: Yasin Öztekin, 50 tane Belhanda eder
- Kemal Belgin: Aziz Yıldırım'ın en akıllıca işi Lens'i geri almamaktır
- Hıncal Uluç: Skrtel'in kafasının yarılması Aykut Kocaman'ın bir planıdır
- Şenol Güneş ile Beşiktaş Yönetimi'nin arası bozuldu!
- Galatasaray'ın golcüsü Gomis’ten genç hastaya geçmiş olsun videosu
-
Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
-
Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
-
Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Samet Aybaba: "Kalitenizi gösterin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.