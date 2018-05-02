Samet Aybaba: "Kalitenizi gösterin" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Kalitenizi gösterin"

    Samet Aybaba: "Kalitenizi gösterin"

    , “Bundan sonraki neticeler, oyuncuların ismini, kalitesini, ön plana çıkaracaktır. Çok istekli ve coşkulular, inşallah başaracağız” dedi.

    Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, deplasmanda şampiyonluk adayı Başakşehir'le oynayacakları kritik maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Aybaba, ligde Trabzonspor'un ardından G.Birliği'ni de yenmelerinin, oyuncuların performansını ve coşkusunu artırdığını, Başakşehir'in artılarıyla ilgili önlem alacaklarını belirterek, "İyi bir takımız ve sadece futbolu düşünüyoruz. Yine aynı düşünceleri sahaya yansıtıp, puanla dönmek istiyoruz" dedi.

    FUTBOLUN İÇİNDE KALACAĞIZ
    Şampiyonluk yarışı yapan 'in durumuyla ilgilenmediklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Her rakibe karşı, aynı sistem ve düşüncede, çirkinliğe bulaşmadan, futbolun içinde kalarak oynamaya çalışıyoruz. Öyle bir takımız zaten. Bundan sonra alınacak neticeler, oyuncularımızın isimlerini, kalitelerini, daha çok ön plana çıkaracaktır. Onlar da çok istekli, coşkulu, inşallah bunu başaracağız" diye iddialı konuştu.



    ROBİNHO'DAN SELAMUNALEYKÜM
    Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan Sivas'ta idman öncesi genç taraftarlar futbolculara forma imzalatarak, fotoğraf çektirdi. Yiğido'nun Brezilyalı yıldızı Robinho'nun ise taraftarları, "Selamunaleyküm" şeklinde selamlaması neşeli anlara sahne oldu.

    RUS STOPER DYAKOV KATILMADI
    Sivasspor'un Başakşehir karşılaşması hazırlıklarına sakatlığı süren Rus stoper Vitali Dyakov katılmadı.
    1. 2.5.2018
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