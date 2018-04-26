Sivasspor'un kozu Robinho
Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönen Sivasspor, G.Birliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
1 saat 30 dakika yapılan idmanda Teknik Direktör Samet Aybaba, takıma taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırdı. Trabzon karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve G.Birliği maçında oynayabilecek olan Robinho ile özel bir görüşme yapan Aybaba'nın Brezilyalı yıldızı bu müsabakada ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Öte yandan cumartesi günü evinde G.Birliği'ni ağırlayacak olan Yiğidolar, bu maçın biletlerini satışa sundu. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.
- 26.4.2018
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