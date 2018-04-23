Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba Gençlerbirliği maçı hakkında konuştu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan Cumartesi günü sahalarında Gençlerbirliği ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, Gençlerbirliği maçıyla ilgili olarak, "En zor maçlarımızdan biri Gençlerbirliği'yle olacak. Onların şiddetle puana ihtiyacı var. Çok akıllı oynamamız lazım. İnşallah o maçı da kazanıp hedefimize doğru gideceğiz." dedi.

Deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor müsabakasına değinen Aybaba, "İyi bir oyun, iyi bir mücadele. Tabii ki bu maçlar kolay değil. Karşımızdaki takımda oyuncuların bireysel özellikleri üst düzeyde. Pozisyon veriyorsunuz. Şans faktörü sizin yanınızda olacak. Sonuna kadar oyunu bırakmayacaksınız. Bizim takım bütün bu özellikleri sonuna kadar sahaya yansıttı. Keyifli bir galibiyet oldu. Bu galibiyet bizi öne taşıdı. Ben size 7 haftadır diyorum ki en zor maç periyodu olan takım biziz. Hakikaten de öyle. Hep alt sıralarda olan veya şampiyonluk hedefi olan takımlarla oynuyoruz. Şimdi dört maçımız kaldı. Dördü de böyle." diye konuştu.

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'ın kendisine yönelik bazı ifadeler kullandığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"İlk önce ben giriyorum, böyle bir şeyi duyma ihtimalim yok. Sonra Burak beni aradı. Böyle bir şey olmadığını, bana sonsuz saygısı olduğunu söyledi. Babasıyla da biz Beşiktaş'tan takım arkadaşıyız. Öyle bir şey niye olsun ki zaten. Belki de onu yıpratmak için yapılan bir şeydi. Yazık, böyle şeylere gerek yok. Biz futbolun içindeki insanlarız. Birbirimizi sevelim, sayalım. Kim nereye gitmiş, kim nereden gelmiş, kim şampiyon olmuş, kim küme düşmüş bizi ilgilendirmez. Son zamanlarda biliyorsunuz futbol çok sertleşti. Yakışmıyor bize, yapamıyoruz, beceremiyoruz. Bırakalım bu işleri. Hakemi bırakalım, taraftarı bırakalım, yönetimleri bırakalım. Biz futbol adamıyız. Saha içerisinde anlaşalım, sonuçlar ne olursa olsun birbirimize sarılalım. Yeter artık. Bu işlerden çok sıkıldık, yorulduk. Ben şahsen çok yoruldum. Arkadaşlara da biraz daha sakin olmalarını, sadece futbolu ön plana çıkarmalarını tavsiye ediyorum."

"TRANSFER TEKLİFİ ALMADIM"

Samet Aybaba, yeni sezon için kendisine teklif gelip gelmediğine yönelik soru üzerine, böyle bir durum olmadığını belirtti.

Kendisine gelen bir teklif bulunmadığını aktaran Aybaba, "Şu ana kadar hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım ama doğal olarak ben profesyonelim, sezon bittiğinde mukavelem de bitiyor. Hem kulübümle hem de bana böyle bir teklif olursa öbür takımlarla görüşüp, ona göre bir karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

Aybaba ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize hayırlı olsun. Allah'ımıza şükürler olsun ki dünyanın en büyük liderini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu millete nasip etti. Onu hasretle, minnetle, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütelim. Onları bilgiyle büyütelim. Onlara kıymayalım." şeklinde konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına, gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını, merkeze bağlı Karayün köyünden gelen bir grup ilkokul öğrencisi ile hafta sonu İstanbul'da düzenlenen 12 Yaş Altı İstanbul Kupası organizasyonunda üçüncü olan Sivasspor 12 Yaş Altı Takımı da izledi.

Futbolcular ve teknik heyet, antrenmandan önce Türk bayrağı önünde öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor 12 Yaş Altı Takımı'nın kaptanı Göktuğ Caniklioğlu, antrenmanda Aybaba'nın yerine temsili olarak takımın başında sahaya çıkarak, futbolculara konuşma yaptı.