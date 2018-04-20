Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    'in 30. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak Demir Grup , mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

    Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

    Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

    Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.


    1. 20.4.2018 19:32
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