Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.