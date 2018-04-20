Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
- 20.4.2018 19:32
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Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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