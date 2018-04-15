Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 90 dakika sonunda üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Topu tamamen Fenerbahçe'ye verdik. Arada yakaladığımız kontrataklarda son kararlarda doğruyu yapamadık. Ne yapsak olmadı. 2. yarıda daha etkiliydik ancak golü geç attık" dedi.

'Toparlanmalıyız'

Samet Aybaba sözlerini şöyle tamamladı: "İyi bir dönemden geçmiyoruz. Zorlu maçlar oynuyoruz ancak şu anda performansımızın hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Sezonun geri kalan kısa bölümünde bir an önce toparlanıp eskisi gibi maçlar çıkarmalıyız. Süper Lig'i Sivasspor'a yakışan bir yerde bitirmek istiyoruz"