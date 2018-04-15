Ne yapsak olmadı
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 90 dakika sonunda üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Topu tamamen Fenerbahçe'ye verdik. Arada yakaladığımız kontrataklarda son kararlarda doğruyu yapamadık. Ne yapsak olmadı. 2. yarıda daha etkiliydik ancak golü geç attık" dedi.
'Toparlanmalıyız'
Samet Aybaba sözlerini şöyle tamamladı: "İyi bir dönemden geçmiyoruz. Zorlu maçlar oynuyoruz ancak şu anda performansımızın hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Sezonun geri kalan kısa bölümünde bir an önce toparlanıp eskisi gibi maçlar çıkarmalıyız. Süper Lig'i Sivasspor'a yakışan bir yerde bitirmek istiyoruz"
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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