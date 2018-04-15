İki fire verdi
Sivasspor, Fenerbahçe karşısında 3 puanla birlikte iki oyuncusunu da kaybetti. N'Dinga ve Robinho gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, önümüzdeki hafta Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sivasspor'da ayrıca Kone, Hakan Arslan, Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma da ceza sınırındaki isimlerdi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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