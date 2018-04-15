İki fire verdi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
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    İki fire verdi

    İki fire verdi
    , karşısında 3 puanla birlikte iki oyuncusunu da kaybetti. N'Dinga ve Robinho gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki oyuncu, önümüzdeki hafta 'a karşı forma giyemeyecek. Sivasspor'da ayrıca Kone, , Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, , Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma da ceza sınırındaki isimlerdi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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