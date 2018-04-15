Ali Şaşal sürprizi – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    sürprizi

    Ali Şaşal sürprizi
    'DA teknik direktör sürpriz bir tercihte bulundu. Aybaba, cezalı kalecisi 'ın yerine Sergio Rochet'i tercih etmedi. Kaleyi Vural'a ilk 11'de şans verdi. Ali Şaşal bu sezon ligde ilk kez forma giydi. Maçın başında güven verirken F.Bahçe'nin arka arkaya gelen gollerine engel olamadı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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