Ali Şaşal sürprizi
SİVASSPOR'DA teknik direktör Samet Aybaba sürpriz bir tercihte bulundu. Aybaba, cezalı kalecisi Tolgahan Acar'ın yerine Sergio Rochet'i tercih etmedi. Kaleyi Ali Şaşal Vural'a ilk 11'de şans verdi. Ali Şaşal bu sezon ligde ilk kez forma giydi. Maçın başında güven verirken F.Bahçe'nin arka arkaya gelen gollerine engel olamadı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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