Sivasspor galibiyete şartlandı

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 18.00'de basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

SİVASSPOR EVİNDE ŞAMPİYONLUK ADAYLARINA GEÇİT VERMEDİ

Demir Grup Sivasspor, bu sezon özellikle iç sahadaki zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlılar, konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a puan vermedi.

Ligin 15. haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarının son haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı ve 20. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sivasspor, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye 4-1 yenilmişti.

SİVASSPOR'UN İÇ SAHA KARNESİ

Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen Demir Grup Sivasspor, 28 haftalık periyotta evinde çıktığı 14 müsabakada 8 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi ile 27 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta deplasmanda çıktığı 14 maçtan 4'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.

Maç başı 1,46 puan ortalamasıyla oynayan Demir Grup Sivasspor, 28 haftada rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü.

Kırmızı-beyazlıların Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Kone, 28 haftalık periyotta 11 golle takımına önemli katkı sağladı.