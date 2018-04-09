Sivas'ta 12 kişiye seyirden men – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Sivas'ta 12 kişiye seyirden men

    Sivas'ta 12 kişiye seyirden men

    'in 25.haftasında oynanan maçında çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 12 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi.

    Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 10 Mart günü oynanan A.Ş. maçında turnikeden çift giriş yapma, başkasına ait Passolig kartını kullanma ihlallerini yapan E.K.(21), Y.F.(34), İ.B.(20), Ş.Ş.(29), D.A.(60), K.Y.(33), M.K.(29), O.Y. (19), S.A.(37), M.Y.(29), L.K.(48), ve H.M.K.(50) adlı şahıslar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Hazırlanan tahkikatlar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Şahıslara 100 lira para cezası verilirken, 1 yıl spor men cezası uygulandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:51
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