Sivasspor'un konuğu Kardemir Karabükspor

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sivas ekibi, akşam saatlerinde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Ligde son iki maçında 5 puan kaybeden ve 27. haftaya 38 puanla sekizinci sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek puan cetvelinde üst sıralara yükselmeyi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivas temsilcisi deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

EMRE CEZALI, ZİYA VE MERT HAKAN SAKAT

Demir Grup Sivasspor'da, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Emre Kılınç kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.

Sakatlıkları bulunan defans oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ise sağlık ekiplerinin vereceği rapor doğrultusunda kadroda yer bulabilecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin Ndinga, Arouna Kone, Hakan Bilgiç ve Carl Medjani sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

EVİNDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sivas ekibinin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 6 maçta bileği bükülmedi.

Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 22. haftasında evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, son olarak 25. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırdı, kalesinde 16 gol gördü.