Aybaba’dan Ziya ve Mert müjdesi – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Aybaba’dan Ziya ve müjdesi

    Aybaba’dan Ziya ve Mert müjdesi

    Samet? Aybaba, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında da bilgi verdi.

    , sakatlığı bulunan futbolcular hakkında da bilgi verdi. Aybaba, ve Hakan Yandaş'ın tedavilerinin devam ettiğini aktarırken, sağlık ekiplerinin vereceği rapor doğrultusunda bu futbolcuların maçında oynayabileceklerini müjdeledi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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