Sivasspor’a milli arada 3 gün izin – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ’a milli arada 3 gün izin

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a>’a milli arada 3 gün izin

    'in flaş ekiplerinden , milli arada 3 gün izin yapacak.

    'in flaş ekiplerinden , milli arada 3 gün izin yapacak. A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen bir haftalık arada Teknik Direktör Samet Aybaba, Bursaspor karşılaşmasının ardından kırmızıbeyazlı futbolculara 3 gün izin verdi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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