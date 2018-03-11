Robinho'dan 'Cajon' şov | VİDEO – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    'dan '' şov | VİDEO

    Robinho'dan 'Cajon' şov | VİDEO

    un Brezilyalı yıldızı 'nun Flemenko müziğinde kullanılan ve çıkışlı olan üzerine oturularak çalınan müzik aleti '' ile yaptığı şov göz doldurdu.

    Ara transfer döneminde un kadrosuna kattığı kariyerinde , Milan ve gibi takımların da bulunduğu , 'ye çabuk alıştı. Robinho'nun kentteki bir kafede Flemenko müziğinde kullanılan, çıkışlı olan ve üzerine oturularak çalınan '' isimli müzik aleti ile yaptığı şov dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Cajon'u elinden bırakmayan Robinho'nun oldukça eğlendiği de dikkatlerden kaçmadı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:08
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