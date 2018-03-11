Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'nun Flemenko müziğinde kullanılan ve Güney Amerika çıkışlı olan üzerine oturularak çalınan müzik aleti 'Cajon' ile yaptığı şov göz doldurdu.
Robinho sadece futbolda değil müzikte de yetenekliymiş!— Fotomaç (@fotomac) 11 Mart 2018
Yıldız futbolcunun Flamenko'da kullanılan ve Güney Amerika çıkışlı olan 'cajon' ile yaptığı şov büyük beğeni topladı. ?? pic.twitter.com/qlVE1I5C16
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:08
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
Robinho'dan 'Cajon' şov | VİDEO haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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