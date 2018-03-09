Sivasspor evindeki seriyi sürdürmek istiyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    evindeki seriyi sürdürmek istiyor

    <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> evindeki seriyi sürdürmek istiyor

    'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Demir Grup , karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak iç sahadaki 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Demir Grup -Kasımpaşa karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftada 37 puanla 6. sırada, Kasımpaşa ise 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

    Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

    Kırmızı-beyazlı ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Hakan Bilgiç, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    - Sivasspor evinde kazanıyor
    Sivas ekibinin ligde bu sezon sahasında oynadığı son 5 maçta bileği bükülmedi.

    Sivasspor, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ligin 15. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenerek seri başlatan Sivas temsilcisi, bu maçın ardından iç sahada Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, son olarak ligin 22. haftasında evinde Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek, iç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

    Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan topladı. Sivasspor bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

    Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçında da sahadan 3 puanla ayrılarak hem üst sıralardan kopmamayı hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:28
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