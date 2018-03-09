Kayseri'nin Avrupa inadı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Kayseri'nin Avrupa inadı

    Kayseri'nin Avrupa inadı
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Karabükspor maçı öncesi kalan 10 maçlık periyodu iyi değerlendirip Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediklerini belirtti. Bedir, "10 maçlık bu periyoda, Avrupa hedefi olan 3-4 takımın en önünde lider olarak giriyoruz. 2017-2018 sezonu tamamlandığında, bu takımlar arasındaki en önde olan konumumuzu koruyacak ve Kayserisporumuzu Avrupa'ya taşıyacağız" diye iddialı konuştu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:13
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