Kayseri'nin Avrupa inadı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Karabükspor maçı öncesi kalan 10 maçlık periyodu iyi değerlendirip Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediklerini belirtti. Bedir, "10 maçlık bu periyoda, Avrupa hedefi olan 3-4 takımın en önünde lider olarak giriyoruz. 2017-2018 sezonu tamamlandığında, bu takımlar arasındaki en önde olan konumumuzu koruyacak ve Kayserisporumuzu Avrupa'ya taşıyacağız" diye iddialı konuştu.