Sivasspor çift kale maç yaptı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Sivasspor çift kale maç yaptı

    Sivasspor çift kale maç yaptı

    'in 25. haftasında kendi sahasında ile karşılaşacak müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde sağanak yağmur altında gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Kırmızı-beyazlı ekip maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. ile Kasımpaşa cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:52
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