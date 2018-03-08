Sivasspor çift kale maç yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:52
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Dikkat yeterki bjk olsun bu tahkim den biri dışarıda yakalasan demekki tahrik hukukta bır anlam ıfade etmıyor her turlu lafı bunlara dırek soylersn
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 27
Yorum
En büyük FENER Çok önemli bir Akhisar maçı olduğunu bilmiyormusun kaleyi formsuz Kameni'ye teslim ediyorsun,Akhisar yenilgisinin sorumlusu sensin
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Asamoah konusu kapandı
Toplam 8
Yorum
gsli buda birinci sinif sayilmaz yani, cogu zaman yedek
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