Sivasspor'un hedefi üst sıralar

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 4-1 galip geldikleri Antalyaspor maçının takıma moral verdiğini söyledi.

Hedeflerinin puan cetvelinde üst sıralarda yer almak olduğunu aktaran Aybaba, "Bir hedef koymuştuk; yukarılarda duralım, orada kalalım, hatta sezonu hedef olan bir yerde bitirelim, diye. Ona doğru gidiyoruz. Maç maç bakmamız lazım." dedi.

Ligde Kasımpaşa ile yapacakları maça değinen Aybaba, şöyle konuştu:

"Önümüzde çok ciddi bir rakip var, deplasmanda çok iyi oynuyorlar, çabuk atağa çıkıyorlar. Önce onları durdurup sonra hızlı atak yapmamız lazım. Bizim için zor maç olacak, şimdiden hazır olup çok ciddi konsantrasyonla seyircimizin de desteğiyle bu maçı kazanıp, önümüzdeki maçların analizlerine bakmamız lazım. Maç maç bakacağız, kazandıkça bakıp nerede olduğumuzu görüp, nereyi hedeflediğimizi görmek daha mantıklı. Oyuncuları da strese sokmaya gerek yok."

Futbolseverlere iyi, keyifli ve zevk veren futbol izlettirmek istediklerini vurgulayan Aybaba, "Takımımız artık bazı şeyleri hak ediyor. Sivas'ı, Sivasspor'u sevenler bu oyunculara hak ettiği şeyi versinler." ifadesini kullandı.

Aybaba, Kasımpaşa maçı öncesinde takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını sözlerine ekledi.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanda, çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Arouna Kone yer almadı.