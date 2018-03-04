Sivasspor Antalya'da coştu

Maç öncesinde Afrin şehitleri nedeniyle müzik yayını yapılmadı. Tribünler sık sık 'Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganları attı. Antalyasporlu futbolcular sahaya üzerinde 'Yaşasın Lösemili Çocuklarımız' yazılı pankartla çıktı. İstiklal Marşı öncesinde Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Bifouma'nın pasında topla buluşan Kone ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan gole izin vermedi.



18'inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nazım Sangare'nin dönerek yaptığı vuruşta Demir Grup Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar gole izin vermedi.



29'uncu dakikada Emre Güral'ın pasında savunmadan seken topu takip eden Doukara ceza alanı içinde topla buluştu. Sert şutu farklı bir şekilde auta gitti.



36'ncı dakikada Emre Güral'ın ara pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Doukara kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.



38'inci dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Nazım Sangare topu ceza alanına ortaladı. Altı pas önünde Doukara'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.



45+1'inci dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun sol taraftan Antalyaspor ceza alanına yaptığı ortada, kale önünde topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşu ağlara gitti: 0-1.



54'üncü dakikada Antalyaspor rakip yarı alanın ortalarından Emre Güral ile serbest vuruş kullandı. Emre Güral topu ceza alanındaki Maicon'a gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden topu altı pas üzerinde müsait durumdaki Deniz Kadah'a verdi. Deniz'in sert şutu üst direğe çarparak ağlara gitti: 1-1.



61'inci dakikada orta alanın sol tarafında etkili gelişen konuk takım atağında Kone, topu ceza alanı içindeki Emre Kılınç'la buluşturdu. Topu kontrol edip sol ayağıyla sert vuran Emre Kılınç takımını 2-1 öne geçiren golü attı.



84'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor yarı alanından atılan uzun pasa hareketlenen Zoro, kaleciyi de geçerek topu arkadan gelen müsait durumdaki Ndinga'ya gönderdi. Ndinga ceza alanına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-3.



87'nci dakikada, orta alandan Antalyaspor savunmasının arkasına atılan pasa hareketlenen Emre Kılınç topla buluştu. Soldan ceza alanına giren Emre'nin pasında topla müsait durumda buluşan Mert Hakan topu boş kaleye gönderdi: 1-4.