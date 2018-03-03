Sivasspor telafi peşinde – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    telafi peşinde

    Sivasspor telafi peşinde

    Demir Grup , Spor Toto 'in 24. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

    Ligde geçen hafta deplasmanda 'ye 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, 'u mağlup ederek yükselişini yeniden sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

    'de geride kalan 23 haftalık periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem Göztepe maçında kaybettiği puanları telafi etmeyi hem de üst sıralardan kopmamayı hedefliyor.

    'da, karşılaşması öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, , Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga ve , sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    Karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek.

    Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:46
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