Sivasspor telafi peşinde
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, Antalyaspor'u mağlup ederek yükselişini yeniden sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'de geride kalan 23 haftalık periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem Göztepe maçında kaybettiği puanları telafi etmeyi hem de üst sıralardan kopmamayı hedefliyor.
Sivasspor'da, karşılaşması öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin N'Dinga ve Arouna Kone, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde hava yoluyla Antalya'ya hareket edecek.
Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:46
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Neden affedildi? Ozan planı belli oldu?
Toplam 2
Yorum
fatih kiralayın 1 sezon anadolu takımına
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Her gün yeni bir borç! Öde öde bitmiyor...
Toplam 4
Yorum
gs dursunu ibra edenin gs yeri yok adam soymuş kulubü
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Potada derbi günü
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST İYİKİ 19.06.2014 TE SAHAYA ÇIKMAMIŞLAR DA 20- O OLMUŞ. DAHA ÖNCE VE SONRA ÇIKMIŞLARDA NE OLMUŞ 25-30 SAYI FARKLA YENİLMİŞLER
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