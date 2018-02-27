Sivas’ta 6222 sayılı kanundan vuvuzela cezası – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’ta 6222 sayılı kanundan vuvuzela cezası

    <a href="/index/sivas?id=59a729a6-1204-4e7b-97dd-5ff3dfdac5c6" class="" rel="tag">Sivas</a>’ta 6222 sayılı kanundan vuvuzela cezası
    'ta 4 Şubat'ta oynanan -Galatasaray maçının ardından 5 taraftara 6222 Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle ceza verildi. Bu 5 kişiden 2'si ise ilginç bir şekilde 2010'da G.Afrika'daki 'nda ünlenen 'Vuvuzela' adlı çalgıyı çalmaları nedeniyle seyirden men cezası aldı. Vuvuzelanın İl Spor Güvenlik Kurulunca yasaklandığı belirtildi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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