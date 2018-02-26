Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası
Sivas'ta 4 Şubat'ta oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından tribünlerdeki 5 taraftara çeşitli nedenlerle ceza verildi. Bu 5 kişiden 2'si ise 'Vuvuzela' çalmaları nedeniyle seyirden men cezası aldı.
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Demir Grup Sivasspor'un 2-1 kazandığı Galatasaray maçında yaptıkları ihlaller stadyumda bulunan 576 yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından tespit edilen 5 taraftar hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda tribünde meşale yaktığı tespit edilen M.Ö.(25), sahaya su şişesi attığı tespit edilen N.A.(20), tribünde İl Spor Güvenlik Kurulunca yasaklanan Vuvuzela kullandıkları tespit edilen A.T.Ç. (32) ve R.A.(40) ile hakaret ettiği belirlenen B.Ç.(22) hakkında işlem yapılarak, haklarında seyirden men cezası uygulandı.
Ayrıca haklarındaki tahkikat evrakları da Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Öte yandan kimlikleri belirlenen 3 kişi ile, kimlik tespit çalışması süren 2 kişi hakkında da tahkikat yapıldığı açıklandı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:32
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 1
Yorum
rmzn46 hocam yok ofsayt yok bilmem ne quaresma nın yaptıgı dırek kırmızı haftalarsır adam bunu yapıyor iki gol dede öncesinde faul var bunları nede
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Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK TEKNİK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR TAKIM MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAZ SAHALARDA KÜFÜR KALKMASI GEREK BU KADAR TERBİYESİZLİK YETER.
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"Eze eze yendik!"
Toplam 20
Yorum
Eylem ve söylem ayrı olmasın!!! Fernandaonun hareketi bana P.Noumanın hareketini hatırlattı bakalım siz FB'liler tepki gösterecekmisiniz yoksa tasvip mi edeceksiniz?..
Sivas'ta 2 taraftara 'Vuvuzela' cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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